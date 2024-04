Ausblick: High Arctic Energy Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

High Arctic Energy Services lässt sich am 05.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird High Arctic Energy Services die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,190 CAD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 67,94 Prozent auf 22,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,750 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 87,0 Millionen CAD, gegenüber 80,0 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at