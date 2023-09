Ausblick: High Tide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

High Tide lässt sich am 14.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird High Tide die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,048 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 118,5 Millionen CAD gegenüber 95,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,156 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 474,5 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 356,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at