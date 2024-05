Ausblick: Hims Hers Health A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hims Hers Health A wird am 06.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Hims Hers Health A 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 270,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 41,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hims Hers Health A 190,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,111 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 872,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at