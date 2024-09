Ausblick: HIS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HIS wird am 13.09.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2024 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -3,137 JPY. Im Vorjahresquartal waren -11,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 83,64 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 36,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 107,70 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -35,340 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 385,17 Milliarden JPY, gegenüber 251,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

