Ausblick: HLS Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

HLS Therapeutics stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,065 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 14,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 19,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,320 USD, gegenüber -0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 57,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 77,6 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at