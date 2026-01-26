Ausblick: Hope Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

Hope Bancorp stellt am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,253 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hope Bancorp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 142,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 251,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,445 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 534,9 Millionen USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at