Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor

Bei HP stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

HP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2023 abgelaufen ist.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,902 USD gegenüber 0,850 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,80 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,30 USD, gegenüber 4,08 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 53,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 62,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at