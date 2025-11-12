Ausblick: Hudson Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hudson Global veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,320 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 45,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 175,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 140,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at