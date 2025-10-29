Ausblick: Huntington Ingalls Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huntington Ingalls Industries lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,75 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,95 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,96 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,98 Milliarden USD, gegenüber 11,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at