Wichtige US-Daten stehen an: Vorgaben für den ATX durchwachsen -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt hat uneinheitliche Vorgaben zu verdauen.

Der ATX ha am Vortag bei 5.171,05 Punkten (+1,33 Prozent) geschlossen.

Die US-Börsen liefern zum Start des Handelstags am Dienstag kein klares Signal. Während die stark technologiegeprägten Tech-Indizes ihre Abgaben vom Freitag noch etwas ausbauten, zeigte sich der Leitindex kaum verändert. Belastend wirkt weiterhin die Unsicherheit über mögliche Überbewertungen bei KI-nahen Aktien.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag wieder vorsichtiger agieren.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,18 Prozent stärker bei 24.229,91 Punkten geschlossen.

Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen mit einem Dämpfer erwartet. Damit würde die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke beim DAX wieder näher rücken.

In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

Auch am Dienstag dürften nach den jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges die Rüstungsaktien im Blickpunkt stehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen Nato-Beitritt zu verzichten. Alle beteiligten Seiten werteten die Gespräche in Berlin als Fortschritt, was deutsche Rüstungswerte belastet.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel mit unterschiedlich hohen Verlusten.

Der Dow Jones schloss bei 48.416,56 Punkten um nur 0,09 Prozent leichter. Zum Start hatte er noch leicht zulegen können, war dann jedoch schon bald auf die Nulllinie zurückgefallen und konnte sich im weiteren Handelsverlauf nicht mehr von ihr lösen.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel daneben um 0,59 Prozent tiefer bei 23.057,41 Zählern. Er hatte anfangs klar im Plus eröffnet, fiel jedoch schon kurze Zeit später auf rotes Terrain zurück.

Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss zeigte sich der US-Aktienmarkt am Montag ebenfalls ohne Schwung. Vor dem Wochenende hatten vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld machten weiterhin nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse.

In den kommenden Tagen könnten dann Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben auch am Dienstag erneut nach.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag 1,56 Prozent und schloss bei 49.383,29 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls weiter abwärts: Der Shanghai Composite um 0,96 Prozent auf 3.830,80 Zähler.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich 1,90 Prozent auf 25.142,91 Punkte nach unten geht.

An den Börsen geht es den zweiten Tag in Folge steil bergab. Erneut machen Sorgen über das Platzen einer möglichen Technologieblase im KI-Bereich die Runde. Daher verzeichnen Technologiewerte und technologielastige Indizes besonders hohe Abschläge. Händler sprechen von einer Rotation aus Technologiewerten, aber auch aus Aktien ganz allgemein. Zudem sorgen sich Anleger über die Verfassung des US-Arbeitsmarktes, denn es werden am Nachmittag Daten aus dem November in den USA nachgereicht. Während sich die Diskussionen in den USA über die Anzahl weiterer Zinssenkungen drehen, befürchten Anleger in Japan dagegen Zinserhöhungen - auf alle Fälle aber eine falkenhafte Tonlage. Der japanische Leitindex baut im Verlauf seine Abgaben deutlich aus - parallel zieht der Yen an und drückt die Börsenkurse nach unten. Händler rechnen mit einer Zinserhöhung am Freitag.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX