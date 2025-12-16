Ethereum - Japanischer Yen

454 014,68
 JPY
-5 210,07
-1,13 %
Geändert am: 16.12.2025 08:26:18

Wichtige US-Daten stehen an: Vorgaben für den ATX durchwachsen -- DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. Am deutschen Markt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt hat uneinheitliche Vorgaben zu verdauen.

Der ATX ha am Vortag bei 5.171,05 Punkten (+1,33 Prozent) geschlossen.

Die US-Börsen liefern zum Start des Handelstags am Dienstag kein klares Signal. Während die stark technologiegeprägten Tech-Indizes ihre Abgaben vom Freitag noch etwas ausbauten, zeigte sich der Leitindex kaum verändert. Belastend wirkt weiterhin die Unsicherheit über mögliche Überbewertungen bei KI-nahen Aktien.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag wieder vorsichtiger agieren.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,18 Prozent stärker bei 24.229,91 Punkten geschlossen.

Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen mit einem Dämpfer erwartet. Damit würde die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke beim DAX wieder näher rücken.

In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

Auch am Dienstag dürften nach den jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine um ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges die Rüstungsaktien im Blickpunkt stehen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll seine Bereitschaft signalisiert haben, auf einen Nato-Beitritt zu verzichten. Alle beteiligten Seiten werteten die Gespräche in Berlin als Fortschritt, was deutsche Rüstungswerte belastet.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel mit unterschiedlich hohen Verlusten.

Der Dow Jones schloss bei 48.416,56 Punkten um nur 0,09 Prozent leichter. Zum Start hatte er noch leicht zulegen können, war dann jedoch schon bald auf die Nulllinie zurückgefallen und konnte sich im weiteren Handelsverlauf nicht mehr von ihr lösen.
Der NASDAQ Composite beendete den Handel daneben um 0,59 Prozent tiefer bei 23.057,41 Zählern. Er hatte anfangs klar im Plus eröffnet, fiel jedoch schon kurze Zeit später auf rotes Terrain zurück.

Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss zeigte sich der US-Aktienmarkt am Montag ebenfalls ohne Schwung. Vor dem Wochenende hatten vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld machten weiterhin nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse.

In den kommenden Tagen könnten dann Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

ASIEN

Die Börsen in Fernost geben auch am Dienstag erneut nach.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag 1,56 Prozent und schloss bei 49.383,29 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls weiter abwärts: Der Shanghai Composite um 0,96 Prozent auf 3.830,80 Zähler.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich 1,90 Prozent auf 25.142,91 Punkte nach unten geht.

An den Börsen geht es den zweiten Tag in Folge steil bergab. Erneut machen Sorgen über das Platzen einer möglichen Technologieblase im KI-Bereich die Runde. Daher verzeichnen Technologiewerte und technologielastige Indizes besonders hohe Abschläge. Händler sprechen von einer Rotation aus Technologiewerten, aber auch aus Aktien ganz allgemein. Zudem sorgen sich Anleger über die Verfassung des US-Arbeitsmarktes, denn es werden am Nachmittag Daten aus dem November in den USA nachgereicht. Während sich die Diskussionen in den USA über die Anzahl weiterer Zinssenkungen drehen, befürchten Anleger in Japan dagegen Zinserhöhungen - auf alle Fälle aber eine falkenhafte Tonlage. Der japanische Leitindex baut im Verlauf seine Abgaben deutlich aus - parallel zieht der Yen an und drückt die Börsenkurse nach unten. Händler rechnen mit einer Zinserhöhung am Freitag.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
16.12.25 AMEN Properties Inc / Quartalszahlen
16.12.25 Aphelion Capital Corp Registered Shs Subordinate Voting / Hauptversammlung
16.12.25 Asuntosalkku Plc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
16.12.25 Avanti Gold Corp Registered Shs / Hauptversammlung
16.12.25 Benz Mining Corp Chess Depository Interests repr 1 shs / Hauptversammlung
16.12.25 Benz Mining Corp Registered Shs / Hauptversammlung
16.12.25 Besra Gold Inc Chess Depository Interests Repr 1 Sh / Hauptversammlung
16.12.25 Cisco Inc. / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
16.12.25 Westpac Consumer Confidence
16.12.25 Jibun Bank Services PMI
16.12.25 Jibun Bank Manufacturing PMI
16.12.25 Wachstum Geldmenge
16.12.25 HSBC Services PMI
16.12.25 HSBC Manufacturing PMI
16.12.25 HSBC Composite PMI
16.12.25 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
16.12.25 Arbeitslosenänderung
16.12.25 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
16.12.25 Veränderung der Beschäftigung
16.12.25 Arbeitslosenquote
16.12.25 ILO Arbeitslosenquote (3M)
16.12.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
16.12.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
16.12.25 M2 Geldmenge
16.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
16.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
16.12.25 S&P Global PMI Gesamtindex
16.12.25 Arbeitslosenquote
16.12.25 HCOB EMI Gesamtindex
16.12.25 HCOB EMI Dienstleistungen
16.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
16.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
16.12.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
16.12.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
16.12.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
16.12.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
16.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
16.12.25 HCOB Composite EMI
16.12.25 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
16.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
16.12.25 S&P Global Gesamt-EMI
16.12.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
16.12.25 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
16.12.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
16.12.25 Handelsbilanz s.a.
16.12.25 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
16.12.25 Handelsbilanz n.s.a.
16.12.25 Handelsbilanz EU
16.12.25 Globale Handelsbilanz
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
16.12.25 Netto-Inflation
16.12.25 MNB Zinssatzentscheidung
16.12.25 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
16.12.25 Änderung der Baugenehmigungen
16.12.25 Änderung der Hausbaubeginne
16.12.25 Baugenehmigungen (Monat)
16.12.25 Baubeginne (Monat)
16.12.25 Einzelhandelsumsätze (YoY)
16.12.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
16.12.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
16.12.25 Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
16.12.25 Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
16.12.25 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
16.12.25 Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
16.12.25 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
16.12.25 U6 Underemployment Rate
16.12.25 Unemployment Rate
16.12.25 Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
16.12.25 Labor Force Participation Rate
16.12.25 Redbook Index (Jahr)
16.12.25 S&P Global EMI Gesamtindex
16.12.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
16.12.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
16.12.25 GDT Preisindex
16.12.25 Businessinventare
16.12.25 BoC-Gouverneur Macklem spricht
16.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
16.12.25 CFTC GBP NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC Öl NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC JPY NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC AUD NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC EUR NC Netto-Positionen
16.12.25 CFTC Gold NC Netto-Positionen
16.12.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
16.12.25 Leistungsbilanz ( Quartal )
16.12.25 Leistungsbilanz - BIP Rate
16.12.25 Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank

