Ausblick: Hybe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hybe lässt sich am 02.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hybe die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 520,64 KRW. Das entspräche einer Verringerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 587,46 KRW erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hybe nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 376,04 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 410,63 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6920,02 KRW, gegenüber 4504,23 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 2.415,37 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 2.178,09 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at