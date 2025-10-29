Ausblick: Hyundai Motor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyundai Motor lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hyundai Motor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 14309,91 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 11515,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,88 Prozent auf 45.022,86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Motor noch 42.928,33 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 44938,90 KRW im Vergleich zu 48634,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 185.739,16 Milliarden KRW, gegenüber 175.231,15 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at