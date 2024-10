Ausblick: IAR Systems Group (B) legt Quartalsergebnis vor

IAR Systems Group (B) wird am 24.10.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass IAR Systems Group (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,19 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 125,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 10,96 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -16,840 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 498,1 Millionen SEK, gegenüber 458,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

