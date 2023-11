Ausblick: Icahn Enterprises zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Icahn Enterprises wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,340 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,71 Milliarden USD - ein Minus von 18,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Icahn Enterprises 3,33 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,740 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,63 Milliarden USD, gegenüber 13,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at