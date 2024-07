Ausblick: ICICI Lombard General Insurance Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ICICI Lombard General Insurance Company präsentiert in der am 19.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,16 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ICICI Lombard General Insurance Company ein EPS von 7,95 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 38,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 65,23 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,17 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 48,55 INR, gegenüber 39,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 294,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 205,86 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at