Ausblick: Idea Cellular stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Idea Cellular präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,951 INR. Das entspräche einem Gewinn von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,030 INR erwirtschaftet wurden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 111,01 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,32 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,454 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,010 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 462,70 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 434,61 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at