Idea Cellular Aktie
WKN DE: A0MLJE / ISIN: INE669E01016
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Idea Cellular stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Idea Cellular präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,951 INR. Das entspräche einem Gewinn von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,030 INR erwirtschaftet wurden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 111,01 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,32 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,454 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,010 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 462,70 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 434,61 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Idea Cellular Ltdmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Idea Cellular stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Idea Cellular vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.05.25
|Ausblick: Idea Cellular öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Idea Cellular Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Idea Cellular Ltd
|9,61
|3,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.