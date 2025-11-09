Ausblick: Identive öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Identive stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,217 USD gegenüber 3,62 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,0 Millionen USD gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,43 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,907 USD je Aktie, gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at