Identive Aktie
WKN DE: A11404 / ISIN: US45170X2053
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Identive öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Identive stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,217 USD gegenüber 3,62 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,0 Millionen USD gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,43 Prozent.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,907 USD je Aktie, gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 20,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Identive Incmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Identive öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Identive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Identive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Identive Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Identive Inc
|3,31
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.