Ausblick: Imperial Petroleum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Imperial Petroleum lässt sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Imperial Petroleum die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 35,59 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 35,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 45,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,980 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 160,0 Millionen USD, gegenüber 183,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at