Ausblick: Incyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Incyte lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Incyte die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,58 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 192,59 Prozent erhöht. Damals waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,84 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at