Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China legt Quartalsergebnis vor

Industrial and Commercial Bank of China wird am 29.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,270 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Industrial and Commercial Bank of China ein EPS von 0,250 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Industrial and Commercial Bank of China in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 198,98 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 218,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,00 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,980 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 807,17 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.591,89 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at