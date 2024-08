Ausblick: Industrial and Commercial Bank of China verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial and Commercial Bank of China wird am 30.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,245 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Industrial and Commercial Bank of China ein EPS von 0,230 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 205,71 Milliarden CNY gegenüber 406,41 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 49,38 Prozent.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,994 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 807,90 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1.591,89 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at