Ausblick: Innovative Solutions and Support vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Innovative Solutions and Support wird am 18.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,107 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Innovative Solutions and Support ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 17,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,608 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 80,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 47,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at