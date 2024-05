Ausblick: Innovative Solutions and Support zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Innovative Solutions and Support gibt am 13.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 51,23 Prozent auf 11,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,400 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 49,1 Millionen USD, gegenüber 34,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at