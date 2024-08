Ausblick: Inogen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inogen präsentiert in der am 06.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,545 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Inogen noch ein Verlust pro Aktie von -0,420 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 82,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,215 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,420 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 315,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at