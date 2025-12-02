02.12.2025 07:01:06

Ausblick: Inotiv legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inotiv lässt sich am 03.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Inotiv die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,460 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,98 Prozent auf 135,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 130,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,340 USD je Aktie, gegenüber -4,190 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 510,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 490,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

