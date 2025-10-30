Ausblick: Intellect Design Arena stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intellect Design Arena veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Intellect Design Arena für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,35 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,86 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 31,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,32 Milliarden INR gegenüber 5,58 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 30,82 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,29 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 29,32 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 25,00 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at