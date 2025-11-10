Intrusion Aktie
WKN DE: A4081M / ISIN: US46121E3045
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Intrusion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Intrusion wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,095 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Intrusion soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,380 USD, gegenüber -1,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intrusion Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Intrusion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Intrusion gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Intrusion Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Intrusion Inc Registered Shs
|1,79
|7,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.