Ausblick: Intrusion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Intrusion wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,095 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Intrusion soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,380 USD, gegenüber -1,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at