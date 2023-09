Ausblick: iPower stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

iPower wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 2,80 Prozent auf 21,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,330 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 87,0 Millionen USD, gegenüber 79,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at