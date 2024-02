Ausblick: Iris Energy legt Quartalsergebnis vor

Iris Energy wird am 15.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,027 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Iris Energy -2,715 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 38,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 181,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,111 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 168,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 75,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at