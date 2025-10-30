Ausblick: IT gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IT präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 50,48 JPY je Aktie gegenüber 43,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 146,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 141,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 225,66 JPY, gegenüber 215,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 591,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 571,69 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at