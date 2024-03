Ausblick: Itasca Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Itasca Capital öffnet am 14.03.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,013 CAD gegenüber -0,150 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 152,8 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 52,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,214 CAD, gegenüber -0,010 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 608,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 492,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at