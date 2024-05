Ausblick: Jaguar Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jaguar Health präsentiert in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jaguar Health noch ein Verlust pro Aktie von -2,390 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 52,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,0 Millionen USD gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,090 USD je Aktie, gegenüber -1,790 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 15,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 9,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at