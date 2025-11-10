J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Aktie

J.B. Chemicals & Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EV5Z / ISIN: INE572A01036

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JB Chemicals Pharmaceuticals wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 12,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,77 Prozent erhöht. Damals waren 11,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 50,38 INR im Vergleich zu 42,45 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 43,56 Milliarden INR, gegenüber 38,92 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

