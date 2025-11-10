J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EV5Z / ISIN: INE572A01036
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JB Chemicals Pharmaceuticals wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 12,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,77 Prozent erhöht. Damals waren 11,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 50,38 INR im Vergleich zu 42,45 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 43,56 Milliarden INR, gegenüber 38,92 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Registered Shs
|1 815,00
|6,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.