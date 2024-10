Ausblick: JB Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JB Financial lädt am 23.10.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2024 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2395,21 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JB Financial 830,06 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JB Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 524,47 Milliarden KRW im Vergleich zu 984,48 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3362,05 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2906,53 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 2.147,67 Milliarden KRW, gegenüber 3.879,40 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at