Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JIANGSU LOPAL TECH wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,105 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JIANGSU LOPAL TECH noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 HKD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,60 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 14,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JIANGSU LOPAL TECH einen Umsatz von 2,28 Milliarden HKD eingefahren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,143 HKD je Aktie, gegenüber -1,190 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 9,58 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 8,30 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at