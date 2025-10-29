JIANGSU LOPAL TECH Aktie

JIANGSU LOPAL TECH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40THH / ISIN: CNE100006NC1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JIANGSU LOPAL TECH wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,105 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JIANGSU LOPAL TECH noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 HKD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,60 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 14,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JIANGSU LOPAL TECH einen Umsatz von 2,28 Milliarden HKD eingefahren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,143 HKD je Aktie, gegenüber -1,190 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 9,58 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 8,30 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs-H- Reg Smehr Nachrichten

Analysen zu JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs-H- Reg Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs-H- Reg S 1,26 0,80% JIANGSU LOPAL TECH Co Ltd Registered Shs-H- Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen