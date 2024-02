Ausblick: JSR gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JSR präsentiert in der am 05.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 38,54 JPY aus. Im letzten Jahr hatte JSR einen Gewinn von 23,41 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JSR in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 110,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 115,71 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,80 JPY im Vergleich zu 75,56 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 414,85 Milliarden JPY, gegenüber 408,88 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

