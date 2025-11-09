Kamada Aktie
Ausblick: Kamada gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kamada gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 45,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 155,0 Millionen ILS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,353 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,930 ILS je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 180,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 595,8 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
