Ausblick: Karman präsentiert Quartalsergebnisse

Karman wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 150,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 50,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,665 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 723,5 Millionen USD, gegenüber 471,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at