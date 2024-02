Ausblick: Kawasaki Kisen Kaisha stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kawasaki Kisen Kaisha öffnet am 02.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Kawasaki Kisen Kaisha für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 125,80 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 297,52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 250,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,89 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 552,99 JPY aus. Im Vorjahr waren 2571,02 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 929,92 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 942,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at