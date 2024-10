Ausblick: Kearny Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kearny Financial wird am 24.10.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,085 USD. Das entspräche einer Verringerung von 46,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Kearny Financial 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 37,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kearny Financial 85,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie, gegenüber -1,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 160,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 326,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at