Ausblick: Kearny Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kearny Financial wird am 25.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,105 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,38 Prozent verringert. Damals waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 37,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,305 USD im Vergleich zu 0,630 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 158,0 Millionen USD, gegenüber 296,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at