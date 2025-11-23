Ausblick: Keysight Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Keysight Technologies stellt am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Keysight Technologies noch -0,420 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Keysight Technologies nach den Prognosen von 11 Analysten 1,38 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,29 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,07 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,33 Milliarden USD, gegenüber 4,98 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at