Ausblick: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 57,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 79,4 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,881 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 336,3 Millionen USD im Vergleich zu 273,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

