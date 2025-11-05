Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 79,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 330,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 310,7 Millionen USD waren.

