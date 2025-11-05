Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A2DNR8 / ISIN: US49435R1023
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 79,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 330,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 310,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimbell Royalty Partners LP Partnership Unitsmehr Nachrichten
Analysen zu Kimbell Royalty Partners LP Partnership Unitsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units
|11,25
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.