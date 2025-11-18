Ausblick: Kingsoft Cloud gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kingsoft Cloud veröffentlicht am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,069 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kingsoft Cloud noch -0,320 HKD je Aktie verloren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,05 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kingsoft Cloud für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,69 Milliarden HKD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,307 HKD je Aktie, gegenüber -0,590 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 10,33 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 8,44 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at