Ausblick: Kingsoft Cloud präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kingsoft Cloud wird sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,853 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,45 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 263,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,060 CNY im Vergleich zu -1,130 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 9,48 Milliarden CNY, gegenüber 1,08 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at