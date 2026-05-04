Ausblick: KKR legt Quartalsergebnis vor

KKR präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KKR ein EPS von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

KKR soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,39 Milliarden USD, gegenüber 20,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at