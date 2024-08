Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Klaveness Combination Carriers AS Registered wird am 23.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,416 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered 3,22 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 52,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 92,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 687,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,12 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 239,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,04 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at