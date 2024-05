Ausblick: Knight Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Knight Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,013 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Knight Therapeutics einen Verlust von -0,040 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Knight Therapeutics 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 79,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Knight Therapeutics 82,6 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,108 CAD im Vergleich zu -0,160 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 341,1 Millionen CAD, gegenüber 328,2 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at