Ausblick: Kojamo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kojamo lässt sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kojamo die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,030 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 98,76 Prozent erhöht. Damals waren -2,420 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 5,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kojamo einen Umsatz von 107,9 Millionen EUR eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,693 EUR, gegenüber -1,620 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 443,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 417,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at